Historische Marke! Djokovic macht 100er perfekt

Beim Dreisatzerfolg am Samstag in drei Stunden und fünf Minuten gegen Hurkacz zeigte Djokovic, dass auch das kämpferische Element in seinem Spiel wieder passt. Im dritten Satz lag Djokovic nach dem ersten Game mit Break zurück, glich aber zum 4:4 aus, behielt schließlich auch im zweiten Tiebreak deutlich die Oberhand und schaffte damit das, was ihm in neun Turnieren nach dem Gewinn von Olympia-Gold nicht gelungen war. „Ich musste dafür arbeiten, das ist sicher. Hubi war dem Sieg wahrscheinlich das ganze Match über näher als ich“, sagte Djokovic.