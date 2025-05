Alle Standesämter sind bis November ausgebucht

Gibt es in Wien etwa einen Hochzeitsboom? Ein Blick auf die Standesämter der Stadt zeigt: Alle fünf sind bis inklusive November vollkommen ausgebucht. „Heiratswillige Paare haben die Möglichkeit, sich ihren gewünschten Trauungstermin sechs Monate im Voraus zu reservieren. Vor allem in der beliebten Hochzeitssaison, also von April bis Oktober, sind sie daher meist rasch vergeben“, heißt es dazu von der zuständigen MA 63.