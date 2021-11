Menschen gedenken auch ihrer verstorbenen Tiere

Friedhof für verstorbene Fellnasen

Der Alpen Adria-Tierfriedhof biete für die treuen vierbeinigen Wegbegleiter einen so schönen letzten Platz der Ruhe. An die 600 Tiergräber befinden sich auf dem großen Waldgrundstück im Anschluss an das Tiko in Klagenfurt. Auch die von einem Tierquäler mit einem Messer getötete Schäfermischlingshündin Roxy - wir haben über die schreckliche Tat mehrfach berichtet - ist auf dem Alpen Adria-Tierfriedhof begraben.