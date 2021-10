Kampf um Corona-Impfung mit doppeltem Boden

Während sich das Coronavirus in rasantem Tempo weiterverbreitet und die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, stagniert eine andere Zahl, jene der Impfwilligen. Dass die Politik sich diesbezüglich nicht zu klareren Ansagen und Schritten aufraffen kann, sieht Gesundheitsexperte Armin Fidler auch in der Angst vor der nächsten Wahl begründet. Denn diese kommt bestimmt - mit oder ohne Impfung.