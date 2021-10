Neuer Öko-Burger reist 10.000 Kilometer weit

„Herkunftskennzeichnung nötig“

„Wer so intensiv mit Nachhaltigkeit wirbt wie McDonald's, sollte die Karten offenlegen. Wie ökologisch ist ein Burger, der 10.000 Kilometer zurücklegt? Wieso erfahren Konsumenten das erst auf Rückfrage? Dieser Fall zeigt mal wieder, wieso es auch in der Gastronomie so dringend eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung braucht. Nur so erreichen wir bewussten Konsum“, sagt Sebastian Bohrn Mena, Sprecher der Bürgerinitiative oekoreich.