140-Tonnen-Ersatzbrücke verursacht Stau-Chaos

Zu umfangreichen Staus mit langen Wartezeiten ist es ab Samstagvormittag im Norden Wiens gekommen. Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Grund sind die Instandsetzungsarbeiten an der Heiligenstädter Brücke, in deren Zuge ein vollständiges eigenes Tragwerk errichtet wird, um während der Sanierungszeit den Verkehr umzuleiten.