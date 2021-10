Jugendliche Räuber überfielen etliche Disco-Gäste

Mindestens zehn Überfälle

Die Taktik ging auf: Die verdeckten Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ertappten das Trio in flagranti - zwei Verdächtige wurden noch an Ort und Stelle verhaftet, der dritte im kriminellen Bunde ging wenig später an seiner Wohnadresse in in Liesing ins Netz. Die Polizei geht von mindestens zehn Überfällen aus. Alle drei Jugendlichen befinden sich nun in Haft!