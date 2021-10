Zwei Autofahrerinnen gingen aufeinander los

In der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Salzburg eskalierte der Streit zwischen zwei Autofahrerinnen am Freitag. Eine 51-Jährige würgte eine Flachgauerin (22) und prügelte anschließend mit der Faust und der Handtasche auf die 22-Jährige ein. Diese erlitt im Kopfbereich leichte Verletzungen.