Wald in EU: Fläche größer als Luxemburg abgebrannt

In der EU sind im Jahr 2020 rund 340.000 Hektar Wald verbrannt - eine Fläche, die 30 Prozent größer ist als Luxemburg. Das geht aus einem am Freitag in Brüssel veröffentlichten Bericht der EU-Kommission zu Waldbränden des Vorjahres in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika hervor. „Der Bericht zeigt, wie verheerend das letzte Jahr war - eine Entwicklung, die sich, wie die diesjährigen Daten zeigen, fortsetzt“, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius.