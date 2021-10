Waldbrand: Eine Mio. Liter Löschwasser abgeworfen

Vom Boden aus wurde am Mittwoch eine neue Verteidigungsfront in Stellung gebracht. Mehrere Großtanklöschfahrzeuge wurden an der B27 positioniert, um mit Wasserwerfern einen Überschlag der Flammen auf die Rax-Seite zu verhindern und auch den Funkenflug zu minimieren. Bislang zeigte diese Maßnahme auch Erfolg. Doch das schwer bis kaum zugängliche Brandgebiet macht auch Löscheinsätze aus der Luft dringend erforderlich.