Die Brände sind gelöscht - das Leid geht weiter!

Hilfe dringend benötigt

Die Tierheime waren schon vor den schrecklichen Bränden in einer prekären Situation, nun spitzt sich die Lage dramatisch zu. Die furchtbaren Verletzungen der Flammenopfer kosten Zeit und Geld, beides ist Mangelware. Es werden daher dringend weitere Geldmittel benötigt, um das Leid der armen Seelen zu lindern. Bitte helfen auch Sie in dieser schweren Zeit, jeder noch so kleine Betrag wird vom Verein sorgsam verwaltet und kommt rasch in den betroffenen Regionen zum Einsatz. Vielen Dank!