Autolenker fährt in Schülergruppe - Mädchen stirbt

An Steinmauer endete die Fahrt des Wagens

Den Ermittlungen zufolge war der Mann kurz vor einer Unterführung in Witzenhausen im Norden Hessens mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen. Er saß allein in dem Auto. Er überfuhr einen breiten Gehweg und erfasste frontal die Gruppe der Kinder, die zu Fuß unterwegs waren. An einer fast zwei Meter hohen Steinmauer endete die Fahrt des Wagens.

Das Auto wurde im Frontbereich komplett zerstört. Laut der Polizei in Eschwege bestand die Schülergruppe insgesamt aus fünf oder sechs Kindern. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit der Untersuchung der Unfallstelle.