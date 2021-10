Geld für Grabsteine kassiert: Paar betrog Kunden

Um einen fünfstelligen Euro-Betrag soll ein ungarisches Unternehmer-Ehepaar Kunden in Österreich betrogen haben. Die beiden kassierten (An-)Zahlungen für Grabsteine beziehungsweise Arbeiten an bestehenden Gräbern. Ausgeführt wurden die Arbeiten jedoch nicht, die Firma ging pleite - Prozessauftakt in Eisenstadt!