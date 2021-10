Entsetzen über sexuellen Missbrauch bei Haustieren

Es sind verstörende Bilder, die wir unseren Lesern nicht zumuten können. Innerhalb eines Tages mussten wir von gleich zwei Fällen von sexuellem Missbrauch an Tieren erfahren. Was nüchtern betrachtet im Tierschutzgesetz unter Tierquälerei fällt, ist ein hoch emotionales Thema, das leider offenbar gar nicht so selten ist. Wie psychisch krank muss jemand sein, der so etwas tut?