Mit Handtuch an Baum fixiert blieb Hund zurück

Ein erbärmlicher Anblick – wer bringt so etwas übers Herz? In Fieberbrunn band ein Unbekannter einen jungen Mischlingshund an einem Baum fest und überließ ihn seinem Schicksal. Zum Glück wurde ein Passant auf den armen Vierbeiner aufmerksam. Amtstierärztin und Tierschutzverein nahmen sich nun der Causa an.