Bologna verliert ohne Arnautovic gegen Napoli

Neapel (APA/dpa) - Die SSC Napoli hat ihre Tabellenführung in der Serie A mit dem neunten Saisonsieg im zehnten Spiel verteidigt. Die Süditaliener setzten sich am Donnerstagabend zum Abschluss der zehnten Runde zu Hause mit 3:0 gegen Bologna durch. Dadurch zog Napoli wieder an Milan vorbei. Bei den Gästen fehlte Österreichs Fußball-Teamstürmer Marko Arnautovic verletzungsbedingt.