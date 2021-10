Ruf nach fairer Bezahlung in der Pflege-Ausbildung

Sowohl Sabine Gabath als auch SPÖ Sozialsprecherin Barbara Thöny fordern eine Existenzsicherung während der Ausbildung für die Pflegekräfte. „Wenn Polizisten während der Ausbildung eine Bezahlung bekommen, steht das der Pflege auch zu“, so die Beiden unisono. So sollen mehr neue Mitarbeiter in die Pflege gelockt werden. Derzeit bekommen Pflegeassistenten trotz zahlreicher Praxisstunden nur 100 Euro pro Monat. Weiters fordern sie einen Pflegebeauftragten auf Bundesebene.