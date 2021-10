„Erwarten uns eine Entschuldigung“

Was ist da in jenen Austria-Verantwortlichen gefahren, der am Mittwoch auf der Klub-Homepage die Vorschau auf das Samstag-Spiel in der Regionalliga in Wals-Grünau (14) ankündigt? Da werden die Grünauer von vorne bis hinten diffamiert, gleich im zweiten Satz ist von „eher nur gefühlten Beinpinklern“ (siehe Faksimile) die Rede.