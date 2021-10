Außergewöhnliche Perspektive aufs Karwendel

Ein cineastischer Schatz

„Gerwentil“, so lautet der historisch überlieferte Name des Karwendelgebirges – dem größten Schutzgebiet Tirols und größten Naturpark Österreichs. In einem sich über zwei Jahre erstreckenden, mit viel Anstrengung verbundenen und mit Passion und großer Professionalität betriebenen Crowdfunding-Projekt entstand ein 15-minütiger Film, welcher dem Karwendelgebirge in außergewöhnlichen Bildern neue Perspektiven verleiht. Natur- und Umweltfilm, gepaart mit einem poetisch, mystisch angehauchten Plot und das Ganze noch mit actiongeladenen Freeride-Szene angereichert, ergibt einen cineastischen Schatz, welcher den Betrachter von Anfang an in seinen Bann zieht und der am Ende auch mehr als genügend Eindrücke zum Nachdenken hinterlässt.