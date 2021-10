Regierungsbaustellen | Klimabaustellen

2. Säumigkeit beim Klimaschutzgesetz - und das ist mit dem in Niederösterreich wütenden Großbrand brandaktuell: Dieses soll mit verbindlichen CO2-Reduktionspfaden den Weg weisen, wie Österreich bis zum Jahr 2040 klimaneutral wird.

3. Transparenzpaket: Weiter auf sich warten lässt außerdem das Informationsfreiheitsgesetz, das die Abschaffung des Amtsgeheimnisses bringt. Ein erster Gesetzesentwurf ging im Frühjahr in Begutachtung. Seither ist es um das Vorhaben ruhig geworden.

4. Pflegereform: Türkis-Grün ist nicht die erste Regierung, die eine Reform des Pflegewesens in Angriff genommen hat. Arbeitsgruppen und Lösungsvorschläge gibt es zuhauf. Die Reform selbst lässt weiter auf sich warten.

Baustelle hier, Baustelle da, also: Mit dünnem Eis und so weiter ist also nicht zu spaßen!