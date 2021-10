Schwarzer Zwist: Noch keine Baugenehmigung

Eigentlich hätte der Ausbau der Münchner Bundesstraße am Mittwoch begonnen werden sollen. So zumindest der Plan vom Land. Dazu kam es aber nicht, weil die Baugenehmigung der Stadt noch fehlt. Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) räumt ein, dass nicht alle Unterlagen rechtzeitig vorgebracht wurden, aber vermutlich dennoch ein früherer Verhandlungstermin möglich gewesen wäre. Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) sieht die Schuld nicht in seiner Abteilung. Die Unterlagen seien nicht vollständig gewesen und auch durch den Feiertag habe sich die Bearbeitung verzögert. „Man darf einen Baustart auch nicht ohne Genehmigung verkünden“, so Preuner. Am 3. November folgt nun die Bauverhandlung. Sowohl Preuner als auch Schnöll hoffen danach auf einen raschen Baustart: „Auf zwei oder drei Wochen kommt es nicht an und ändert nichts“.