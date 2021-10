Zu Allerheiligen Grabsträuße aus der Region kaufen

Zweite Hochsaison für Gärtner

Die hohe Kaufkraft der Konsumenten hält dann in der Regel bis zur Weihnachtszeit an. „Nach dem Frühjahrsgeschäft sind die Herbstmonate bis zum Advent daher die zweite wichtige Hochsaison für unsere Gärtnereien“, so Mario Almesberger von der Abteilung Pflanzenbau in der Landwirtschaftskammer.