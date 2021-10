Großes Versprechen | Kleiner Lichtblick

Kleiner Lichtblick. Achja, die Inzidenz sollen wir nicht mehr so ernst nehmen - das wird uns seit vielen Wochen weis gemacht. Wenn wir sie so ernst nehmen würden wie noch vor dem angeblichen „normalen Sommer“, dann müssten ja jetzt alle Alarmglocken läuten. Der Wert schnellte innerhalb von gerade einmal zehn Tagen von knapp über 150 auf jetzt 276. Und damit stehen wir international ziemlich einsam und übel da. Die Schweiz, lange Zeit deutlich schlechter als Österreich, bewegt sich bei einer Inzidenz von 100, Deutschland liegt bei 113, Italien gar bei 40 - so wie das einstige Corona-Katastrophenland Brasilien. In Österreich konzentriert man sich bekanntlich seit einiger Zeit auf die Belagszahlen in den Intensivstationen. Und die beginnen nun auch zu steigen - allein gestern kamen 12 dazu, gleichzeitig starben 18 Menschen österreichweit an Corona. Und beim Impfen - da dümpeln wir bei einer Katastrophenquote von knapp über 62 Prozent Vollimmunisierten herum. Ein kleiner Lichtblick: Das Angebot, sich am Nationalfeiertag in der Hofburg impfen lassen zu können nahmen immerhin rund 400 Menschen an. Aber wenn es insgesamt so müde weitergeht, schaffen wir nicht einmal bis zum nächsten Nationalfeiertag hierzulande eine Impfquote wie in den Vorbild-Ländern, die es schon auf mehr als 80 Prozent gebracht haben.