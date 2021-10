Olympia: ÖOC rechnet mit 110 Peking-Teilnehmern

Doppelweltmeister Johannes Lamparter wird in der Nordischen Kombination zu den Mitfavoriten zählen. „Olympia ist allein schon deshalb speziell, weil es nur alle vier Jahre stattfindet und du am Tag X in Topform sein musst“, weiß er. „Von der Schanze haben wir bis jetzt nur ein paar Fotos gesehen. Die Anlage sieht richtig cool aus.“ Für den Auftakt in die Weltcup-Saison fliegen am 2. November die Kunstbahnrodler nach China. „Es ist die Generalprobe, da zählt jede Einheit und jeder Moment“, weiß Olympia-Sieger Gleirscher. „Ich hoffe, dass trotz der Covid-19-Maßnahmen ein entsprechendes Olympia-Flair aufkommen wird“, merkte Snowboarderin Gasser an, die ihren Big-Air-Titel verteidigen will. „Wir haben im Dezember 2019 bereits einen Big-Air-Weltcup auf der Olympia-Rampe absolviert. Die Anlage gefällt mir sehr gut, sie lässt viele Tricks mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu.“