„Kasperblues“ und Stücke mit Kanten und Ecken

Das Figurentheaterfestival in Wels wird heuer in zwei Blöcken abgehalten. Nach dem Teil im Juni, wir berichteten, sind nun im zweiten Teil von 8. bis 10. November erneut internationale Puppenspieler zu Gast. Sie bieten an zentralen Spielorten wie im Schl8hof oder in den Minoriten Stücke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.