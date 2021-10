Haftstrafe für Kontaktmann des Wiener Attentäters

Direkte Beteiligung am Attentat vom 2. November wird dem Bautechniker nicht vorgeworfen. Aber auf seinem Handy wurden Bilder gefunden, die Nähe zum IS vermuten lassen: ein Foto von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi oder eines des Chefs des „Emirats Kaukasus“. Aber auch ein Foto einer Massenerschießung von Muslimen von 1914 lastet die Staatsanwältin dem Angeklagten an, oder ein Foto aus dem tschetschenisch-russischen Krieg.