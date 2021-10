Großbritannien will Tour-Start 2026 ausrichten

Großbritannien will den Start der Tour de France 2026 ausrichten. Dabei sind außer dem sogenannten Grand Depart auch Etappen in England, Wales und Schottland vorgesehen, wie das Finanzministerium in London am Dienstag ankündigte. Das solle es Menschen landesweit ermöglichen, kostenlos Top-Sport zu erleben. Ressortchef Rishi Sunak will bei der Vorstellung seines Haushaltsplans insgesamt 40 Millionen Pfund (rund 47,5 Mio Euro) für Sport-Bewerbungen zur Verfügung stellen.