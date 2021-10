DJ sammelte 7392 Euro für die Kinderkrebsforschung

Als DJ Black Sloby hat Slobodan Stanculovic bereits beachtliche Summen für Nachbar in Not sowie die Opfer der Hochwasserkatastrophen in Lavamünd und Bosnien gesammelt. Heuer produzierte der Entertainer, der für 242 Stunden Nonstop-Auflegen im Guinnes Buch der Rekorde stand, eine Benefiz-CD mit 13 Songs, um krebskranken Kindern zu helfen.