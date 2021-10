Abgängiger Dementer auf der Autobahn entdeckt

In der Nacht auf Montag war es zu einer großen Suchaktion gekommen, denn aus einem Pflegeheim in Velden war ein an Demenz erkrankter Mann als abgängig gemeldet worden. Erst gegen 3.30 Uhr wurde der 79-Jährige entdeckt: Ein Autofahrer bemerkte den Mann am Pannenstreifen auf der Südautobahn.