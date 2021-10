Bezirke Melk und Lilienfeld als Corona-Hotspots

Es wird wieder ernst: Abermals war Niederösterreich am Montag das Bundesland mit den höchsten Fallzahlen (603). Mit Melk und Lilienfeld liegen derzeit auch die beiden bundesweit am stärksten betroffenen Regionen zwischen Enns und Leitha. Die Lage spitzt sich somit weiter zu. Am Nachmittag wurde zudem bekannt, dass auch im oberösterreichischen Bezirk Braunau bereits zum dritten Mal Ausreisekontrollen nötig werden - sie treten ab Dienstag, 0 Uhr in Kraft.