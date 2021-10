Auf und Ab im „Problembezirk“ Braunau

81, 37, 34, 64, 39, 67, 43das sind nicht die aktuellen Lotto-Zahlen, sondern die absoluten Zahlen der Coronainfektionen im „Problembezirk“ Braunau aus der vergangenen Woche. Oberösterreichweit waren es am Dienstag 397 Neuinfektionen, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Mit einer aktuellen Impfquote von 51,2 Prozent darf man sich im „Problembezirk“ eine 7-Tage-Inzidenz von 400 erlauben. In den vergangenen Tagen schien denkbar, dass der kritische Wert in Reichweite ist.