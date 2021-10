Im Bezirk Braunau könnte es wieder ernst werden

Vier Tote

Am Montag gab es in Oberösterreich 414 Neuinfektionen, insgesamt war das Virus bei 4713 Landsleuten nachweisbar. 8432 befanden sich in Quarantäne, 182 wurden in Spitälern (32 auf der Intensivstation) betreut. Der Landeskrisenstab gab am Montag außerdem vier neue Todesfälle bekannt. Darunter war auch eine 51-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen ohne Vorerkrankung.