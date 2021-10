Corona-Hotspot Melk drohen bald Ausreise-Testungen

Im Westen nichts Neues - so lässt sich die Corona-Lage in Niederösterreich zusammenfassen. Denn während die Infektionslage ob der hohen Durchimpfungsrate im Osten des Landes stabil bleibt, nehmen die Fallzahlen in westlichen Bezirken stark zu. Weil auch die mittelfristigen Prognosen nicht gut sind, drohen Verschärfungen.