Auf dem Naturpfad in eine lebenswerte Zukunft

Liebe Leserin, lieber Leser, das Großwalsertal ist mit Sicherheit jene Region Vorarlbergs, in welcher die Natur noch am ehesten intakt ist. Das hat, wie unsere Mitarbeiterin Rubina Bergauer in ihrer Reportage schreibt, auch mit den spezifischen Gegebenheiten zu tun: Zu schroff die Berge, als dass je an großflächige Skigebiete zu denken gewesen wäre. Zu steil die Wiesen, als dass diese intensivlandwirtschaftlich genutzt werden könnten. Die Natur hat dem Menschen gewissermaßen einen Riegel vorgeschoben - und paradoxerweise profitieren die Großwalsertaler jetzt davon. Seitdem das Tal im Jahre 2000 zum UNESCO-Biosphärenpark geadelt wurde, ist eine stetige Entwicklung zum Positiven festzumachen. Nach Jahren der Abwanderung wächst die Bevölkerung wieder, zahlreiche auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Projekte konnten umgesetzt werden, immer mehr Touristen schätzen die Region gerade wegen seiner Unberührtheit. Das Großwalsertal ist heute in vielen Bereichen die Antithese zum übrigen Vorarlberg - und gerade deshalb taugt es mancherlei Hinsicht auch zum Vorbild. Genießen Sie den Staatsfeiertag! Herzlichst, Emanuel Walser