Reanimation nach schwerem Unfall mit Kleinmotorrad

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in Dornbirn. Wie ORF Vorarlberg berichtet, kam es im Stadtteil Hatlerdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleinmotorrad. Eine Person musste dabei vor Ort reanimiert und in weiterer Folge ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen werden.