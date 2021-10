Salzburg hat bundesweit wieder höchste Inzidenz

Damit sind wir wieder Bundesland-Spitzenreiter vor Oberösterreich (374) und Niederösterreich (275). Demnach sind zurzeit 3031 Personen im Bundesland aktiv mit dem Coronavirus infiziert - die meisten davon finden sich im Flachgau. Allein am Samstag kamen 261 Neuinfektionen dazu. 56 Erkrankte liegen im Spital, elf davon auf der Intensivstation. Total sind in Salzburg bislang 626 Personen an Covid-19 verstorben.