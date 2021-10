Frauen verletzten sich bei Unfällen in Kärnten

Mit Mofa gestürzt

Am Sonntagnachmittag war eine 17-jährige Klagenfurterin mit ihrem Mofa in Feldkirchen unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve einen Strasßenstrempel streifte. Die junge Frau stürzte und musste ebenfalls von der Rettung ins Spittal gebracht werden. An dem Motorfahrrad entstand leichter Sachschaden.