Öko-Aktivisten entnahmen Wasserprobe der Thaya

Aufgrund der undurchsichtigen Vorgänge rund um angeblich gereinigtes Abwasser aus der Zitronensäurefabrik der Firma Jungbunzlauer in Pernhofen, Bezirk Mistelbach, versuchen nun die Öko-Experten von GLOBAL 2000 mehr Licht in die Sache zu bringen. Am Freitag rückte ein Team ins Weinviertel aus und stellte an mehreren Standorten der Thaya insgesamt zwölf Proben sicher.