„Dancing Stars“: Margarethe Tiesel hat ausgetanzt

Der neue John Travolta

Als erstes Paar des Abends hatten sich Schauspieler Faris Rahoma und Kati Kallus aufs Tanzparkett gewagt. Zu „You Never Can Tell“ (Chuck Berry) zeigten sie den Jive, den sie in der letzten Woche erarbeitet haben. Rahoma orientierte sich an seinem großen Vorbild John Travolta. So wie er möchte er bald tanzen können.