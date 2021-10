„Dancing Stars“: Wirbel nach Otto Konrads Abtanz

Nach der Show kam es dann zur Auseinandersetzung zwischen Konrad und der Jurorin: Danach habe sie ihn vor dem Hotel getroffen, wie sie auf Instagram schreibt, und gesagt: „,Otto, es tut mir von Herzen leid, dass Sie ...‘, da unterbricht er mich mit einer unangenehmen Geste in meine Richtung, mit dem Worten ,Nix da, weg, vorbei und schlafen gehen.‘ Ich war sprachlos und bin weiter zum Hotel gegangen, wo mir der Otto nochmals nachgeschrien hat: ,Geh, geh da vorbei und gleich schlafen!‘ Was für ein respektloser Mensch, wozu der ganze Kindergarten?“, so Sarkissova.