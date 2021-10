Detektiv-Prozess: „Man will ihn fertigmachen“

Widersprüchliche Angaben gemacht

Eine Zeugin gab an, es habe vier Kokain-Übergaben gegeben. Vor Gericht waren es nur noch zwei. Generell gibt es widersprüchliche und abgeänderte Aussagen, Erinnerungslücken. Eine Person verortete ein gemeinsames Treffen in Kroatien, die andere will noch nie in Kroatien gewesen sein. Eine sagte aus, sie habe Hessenthaler in den Schwitzkasten genommen, bis er „bordeauxrot“ anlief, und mit Schlimmerem bedroht. Dann will sie wieder gefürchtet haben, Hessenthaler würde sie töten. Deshalb wolle sie auch nicht, dass der Angeklagte bei ihrer Befragung vor Gericht anwesend ist. Wegen dieser „absurden Argumentation“ beeinsprucht Anwalt Scherbaum dies. Nächster Termin ist im November.