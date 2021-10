„Es ist faszinierend, aber auch sehr beängstigend“

„Das erste Mal eine echte Waffe in der Hand zu halten ist faszinierend, aber auch sehr beängstigend“, erzählt Schauspieler Daniel Langbein. In der ORF/ZDF Serie „Die Macht der Kränkung“ spielte er Amokläufer Oliver, der in einem Einkaufszentrum ein Massaker anrichtete. „Es macht schon was mit einem, wenn man zwischen rund 120 Komparsen eine echte Waffe abfeuert – obwohl man weiß, dass eigentlich nichts passieren sollte“, erzählt Langbein.