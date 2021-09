Biontech: Impfstoff bei Kindern unter 12 wirksam

In Österreich schon Hunderte Kinder unter zwölf „off label“ geimpft

In Europa ist ein Impfstoff für Kinder derzeit ab zwölf Jahren zugelassen, die Genehmigung der Europäischen Arzneimittelbehörde für die Jüngeren zwischen fünf und elf Jahren wird noch heuer erwartet. In Österreich gibt es aber auch die Möglichkeit, Kinder in diesem Alter „off label“ - also ohne offizielle Zulassung - zu impfen. Eltern Hunderter Kinder haben das bereits in Anspruch genommen.