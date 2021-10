Fahndung nach Wiener Polizist wird zu Nervenkrimi

Wo ist der 44-jährige Beamte des Landeskriminalamtes Wien? Auch am Tag 3 nach dem furchtbaren Beziehungsdrama fehlte von dem Ermittler einer Drogengruppe in der sogenannten Außenstelle Süd jede Spur. Mit Drohnen, Hubschraubern und Hunden suchte am Freitag wieder eine Hundertschaft Polizisten diesmal ein großes Waldgebiet und leer stehende Firmengebäude bei Mitterndorf an der Fischa in Niederösterreich nach dem unter Mordverdacht stehenden Kollegen ab. Wie berichtet, soll der Fitness-Fan seine Verlobte Claudia nach einem heftigen Streit mit bloßen Händen erstickt bzw. erwürgt haben.