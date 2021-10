Mordverdächtiger Polizist: „Ruhiger Einzelgänger“

Ein Streit und die düstere Vorahnung am Tatabend

An diesem verhängnisvollen Abend kam es offenbar wieder zum Streit in den gemeinsamen vier Wänden. Dass es in der Beziehung gefährlich brodelte, dafür spricht auch die düstere Vorahnung von Angehörigen der Frau, die nach dem Rechten sahen - und entsetzt vor ihrer Leiche zurückprallten. Zu diesem Zeitpunkt war der ehemalige EGS-Beamte (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) bereits über alle Berge.