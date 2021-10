NÖ: Frau tot aufgefunden, Großfahndung nach Täter

In Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf in NIederösterreich ist am späten Mittwochnachmittag eine Frau tot aufgefunden worden. Es werde ein Gewaltverbrechen vermutet, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Nach dem mutmaßlichen Täter - laut Informationen der „Krone“ ein Wiener Polizist von der Drogenfahndung - wurde in den Abendstunden „mit allen technischen Mitteln“ gefahndet.