Ein bekanntes Gesicht kehrt nach Hard zurück

Die Gäste aus dem Ländle brennen nach dem Unentschieden gegen Westwien auf Wiedergutmachung. „Wir wollen unbedingt beide Punkte aus Ferlach entführen“, gibt Teammanager Michael Knauth die Marschrichtung vor. Die in dieser Meisterschaftsrunde noch ungeschlagenen Harder können in stärkster Besetzung auflaufen. Auch der zuletzt an der Schulter verletzte Rechtsaußen Paul Schwärzler ist wieder mit von der Partie.