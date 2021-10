Bondage-Spiele fesseln nicht nur den Körper

Unfrei, in der Bewegung eingeschränkt zu sein und einer anderen Person völlig vertrauen zu müssen, ist für manche Menschen eher eine ungemütliche Vorstellung. Anderen Menschen gibt dieses Setting einen besonderen Schub an sexueller Energie und Lust. Die Lust an Fesselspielen ist individuell sehr unterschiedlich. Und auch die Rollen sind dabei nicht von vornherein klar. Gerade Menschen, die in ihrem Leben viel Kontrolle brauchen, sind vielleicht erleichtert, im Bett einmal für einen klar abgegrenzten Zeitraum bewusst diese Rolle einer Vertrauensperson zu überantworten. Geschlechterrollen sind bei Fesselspielen nicht festgelegt, auch wenn es auf den Hochglanzfotos von Bondage-Sessions oft so wirkt, also könnten sich nur attraktive Frauen in der starken Hand eines Seilexperten fallen lassen. Wer solche Fotos zum Vorbild für die eigenen sexuellen Praktiken nimmt, limitiert sich in der eigenen Lusterfahrung. Und die kommt nicht zuletzt aus einem selbst und der Beziehungsdynamik zu einem Gegenüber.