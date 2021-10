Dr. Roßmanith: Warum auch Polizisten töten

„Krone“: Frau Roßmanith, Sie haben als erfahrene und gerichtlich zertifizierte Sachverständige schon viele verurteilte Mörder aus dem Blickwinkel der Psychiatrie und Neurologie begutachtet. Beim aktuellen Frauenmord soll der Täter ein Polizist gewesen sein. Wir haben in Österreich an Ordnungshüter in Uniform eigentlich andere moralische Ansprüche. Warum töten Polizisten?

Sigrun Roßmanith: Polizisten sind auch nur Menschen. Das Erwürgen, wie es in diesem Fall gewesen sein soll, spricht meiner Meinung nach für eine klassische Beziehungstat. Generell sind bei solchen Arten der Tötungsdelikte rund 90 Prozent der Täter Männer und die Opfer Frauen. Doch auch Frauen können in die Täterrolle schlüpfen mit dem Erwürgen.