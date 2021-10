Tirol: NEOS drängen in eine Dreier-Koalition

NEOS wollen in Regierung

Und was sagen die Tiroler Politiker? Dominik Oberhofer, Klubobmann der NEOS, ist natürlich erfreut. Und er wittert nun auch seine große Chance – er will in eine Dreier-Koalition mit der Tiroler ÖVP! „Es braucht nach der kommenden Landtagswahl ein Gegengewicht zur ÖVP und keinen Beiwagen. Mit einer Zweierkonstellation wie bisher ist keine ausgleichende Politik zu machen“, so Oberhofer. Und weiter: „Man sieht, wie die ÖVP mit den Grünen oder der SPÖ Schlitten fährt.“ Der pinke Klubchef ist davon überzeugt, dass es eine liberale Kraft in der Regierung in Tirol braucht: „Unser Vorteil: Wir können mit allen!“